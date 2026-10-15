腾讯魔方《异人之下》手游定档 12 月：登陆 iOS、安卓、鸿蒙，PC 手机数据互通

IT之家 10 月 15 日消息，腾讯魔方工作室群研发的 3D 格斗竞技游戏《异人之下》正式官宣定档 12 月，官方同步开启终局测试招募。

本轮终局测试为限量计费删档测试，将于 11 月 4 日正式开启，测试招募今日正式开放，问卷截止时间为 10 月 27 日 16 时。截至目前，游戏全平台预约量已突破 3000 万。

平台互通规则方面，本次终局测试支持 PC 端与移动端（IT之家注：含 iOS、安卓、鸿蒙）游玩，双端数据互通，QQ 与微信玩家可匹配对战，但两个平台账号数据并不互通。

据官方公告，每位入选玩家仅开通单平台账号资格，需在招募问卷中准确填写游玩平台与账号，以避免资格开通失败。每个账号仅能获得一个测试资格，在多个渠道无法重复获取。

这部游戏改编自国漫 IP《一人之下》，技能根源取自武术、道法与民间术数，强调连段策略而非单纯比拼手速。战斗层面打造了完整立体的 3D 战场，浮空、击飞、受身等经典格斗动作均可在对局中打出。

此次测试将开放“冒险”与“切磋”两种玩法模式。切磋模式为不带养成数值的公平竞技玩法，包含天下会武、快速对决、极速单挑等竞技模式；冒险模式下可体验三章剧情章节、异人养成玩法以及试炼之路、争锋之路等关卡挑战类玩法。

配置需求方面，本次「终局测试」适配市面上大部分主流机型，且不会绑定登录设备。获得「终局测试」资格后，玩家可在多台设备上进行体验。当然，终局测试将开启实名认证，未经实名认证的账号无法进入游戏。

官方同时提醒，从未授权任何个人或组织进行测试资格售卖，请玩家务必通过官方渠道获取资格，切勿相信第三方平台的资格交易信息。

充值返还方面，本次测试将开放付费充值通道，但受相关政策限制，iOS 与鸿蒙平台无法进行充值，玩家可前往 PC 端或其他移动端充值。

据官方公告，两次测试（“百相测试”与“终局测试”）中均有充值的玩家，所有充值本金将合并计算，在游戏正式上线后按阶梯比例返还：累计充值金额低于 300 元时返还 200% 的符券；累计充值金额不超过 3000 元时，300 元以内部分返还 200%，超过 300 元的部分返还 150%；累计充值金额超过 3000 元时，300 元以内返还 200%，300 元至 3000 元部分返还 150%，超过 3000 元部分返还 118%。返还账号需与测试充值账号一致，不支持更换账号领取。

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