继《现代战争》《黑色行动》后：动视确认《使命召唤》将推出全新子系列，游戏开发工作已启动

IT之家 10 月 15 日消息，动视确认《使命召唤》系列将推出全新子系列，相关开发工作已经启动。

据 The Game Business 当地时间 10 月 15 日发布的专访，动视首席营销官泰勒・巴尔（Tyler Bahl）透露，公司已为这一全新子系列奠定开发基础，但目前尚未公布游戏名称、具体玩法及发售时间。

他同时强调，公司目前仍将重点放在即将推出的《使命召唤：现代战争 4》上，希望通过这款作品回应玩家此前提出的意见。

据 The Game Business 报道，近年来，《使命召唤》系列主要围绕《现代战争》和《黑色行动》两大子系列推出作品。动视此前曾连续推出《现代战争 2》《现代战争 3》，随后又在 2024 年和 2025 年分别推出《黑色行动 6》和《黑色行动 7》。

巴尔在采访中承认，连续推出同一子系列作品的做法并未完全符合玩家的期待。他表示，玩家希望看到新鲜内容，即使游戏采用不同的时代背景或加入新的玩法功能，整体风格的变化仍是玩家关注的重点。动视因此着手准备全新子系列，希望为系列带来不同方向的作品。

即将推出的《现代战争 4》则将更加注重写实的军事射击体验。巴尔表示，开发团队希望让游戏回归扎实的军事射击风格，同时强化电影化表现和真实感，并重新突出《使命召唤》系列一贯的特色。

游戏爆料人 TheGhostofHope 于 2025 年 7 月在 X 上爆料称，计划于 2027 年推出的《使命召唤》新作将由大锤工作室（Sledgehammer Games）开发，并开启全新子系列。当时的爆料还提到，该作可能采用现代背景，不会使用喷气背包，并可能着重改善角色移动机制。

这名爆料人当时还称，新作可能加入空手格斗或武术元素，包括类似空手道踢击和劈击的动作。不过，这些具体玩法信息当时仅属于未经官方证实的传闻。