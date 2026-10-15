Epic 喜加二：《烂奶酪》《Agent A - 伪装游戏》游戏免费领取

IT之家 10 月 15 日消息，Epic 本周送出的游戏是《烂奶酪》和《Agent A - 伪装游戏》，下周送出的游戏是《Sker Ritual》以及《Home - A Unique Horror Adventure》。

领取链接：《烂奶酪》，《Agent A - 伪装游戏》

IT之家附《Bad Cheese》游戏简介：

这是一款心理恐怖游戏，灵感源自二十世纪 20 年代那些充满诡异魅力的动画片。你将化身为一只小老鼠，当母亲不在家的时候，与不太称职的父亲共同度过周末。请表现出你最听话的一面，让父亲心情愉快。

本作由 Simon Lukasik 开发，最初发售于 2025 年 9 月 1 日，Steam 原价 52 元。支持简体中文字幕、界面，最低配置要求为酷睿 i3 处理器、8GB 内存和 GTX 1660 显卡，需要 5GB 可用空间。

游戏图赏

IT之家附《Agent A - 伪装游戏》游戏简介：

特工 A，总部给你下达一项新任务。一位名为露比 · 拉鲁格的敌方间谍一直想要消灭掉我方特工。你的任务就是找到并抓住她。

本作由 Yak & Co 开发，最初发售于 2019 年 8 月 29 日，Steam 原价 70 元。支持简体中文字幕、界面，最低配置要求为酷睿 i3 2.0GHz、2GB 内存、DX9.0c 显卡，以及 1GB 可用空间。

游戏图赏

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