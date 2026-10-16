沃尔沃与英伟达扩大合作，进一步提升未来车型自动驾驶安全性

IT之家 10 月 16 日消息，沃尔沃汽车通过新闻稿宣布扩大与英伟达的合作，利用双方近十年积累的技术经验，进一步提升未来车型的自动驾驶安全性。

新技术将结合沃尔沃汽车在车辆安全领域的经验与英伟达 Hyperion 传感器及计算架构，让未来的沃尔沃车型能够安全应对高速公路、繁忙的城市道路和停车等复杂场景，实现从出发地到目的地的自动驾驶。

据IT之家了解，沃尔沃汽车近期公布了史上规模最大的新车推出计划，新技术将率先搭载于其中一款下一代车型。

双方将整合沃尔沃汽车领先的车辆安全系统、工程技术，以及英伟达的 AI 和加速计算技术，包括 Hyperion 传感器及计算架构、Halos 操作系统和 Alpamayo Stack 自动驾驶软件。

沃尔沃汽车与英伟达希望进一步提高 AI 汽车的安全标准，让驾驶变得更加轻松，并逐步推出无需驾驶员持续观察路况、也无需始终关注驾驶任务的自动驾驶功能。

沃尔沃汽车还将近百年来积累的道路安全研究经验和以人为本的设计理念融入新技术，希望在自动驾驶的安全性、便利性和用户信任度方面树立新的行业标杆。

沃尔沃汽车总裁兼 CEO 汉肯 · 塞缪尔森表示：“近 100 年来，沃尔沃一直是汽车安全的代名词。与英伟达合作，让我们能够结合两大优势：行业领先的安全技术经验，以及世界一流的 AI 技术。这为我们提供了难得的机会，能够为用户打造更安全、更具吸引力的汽车。”

英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋表示：“加速计算技术让汽车成为能够感知和理解周围环境的智能机器。近一个世纪以来，沃尔沃始终致力于保障道路安全。我们将沃尔沃出色的车辆安全系统与英伟达 Hyperion 和 Halos 技术相结合，共同打造新一代汽车，让驾驶更安全、更轻松。”

双方的合作始于 2017 年，此次扩大合作是双方长期合作的又一项重要进展。沃尔沃汽车计划为下一代纯电动车型配备行业最先进的计算技术，进一步巩固其在软件定义汽车领域的领先地位。