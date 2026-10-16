Steam 推出“成就集”新功能 Beta 测试，支持按 DLC / 玩法分类整理成就

IT之家 10 月 16 日消息，Valve 今日宣布开启 Steam “成就集（Steam Achievement Sets）”功能 Beta 测试，这是一项旨在优化平台成就体验的全新功能，解决后续 DLC、赛季更新添加成就后破坏玩家原有完成度的问题。

官方表示，如今游戏的生命周期越来越长，会不断通过新 DLC、扩展包和赛季更新内容，但后续追加的成就往往难以被发现，还会意外打乱已通关玩家的完成状态。而“成就集”功能正是为解决这类问题设计，目前已在 Steam 客户端 Beta 版中开放测试，已有一批游戏抢先添加了支持。

IT之家附 Steam 官方公告链接：https://store.steampowered.com/news/group/4145017/view/677385962174549063。

核心功能介绍

支持开发者将游戏相关成就分组归类，可根据游戏需求设定分组数量与用途，例如分为单人 / 多人成就集，或按职业分类；玩家解锁成就的方式不变，但浏览时会按开发者创建的分组展示，更易查看完成情况、寻找后续可解锁成就。

每个成就集自带独立进度条，显示该分类下的完成进度；完整解锁一个成就集后，Steam 会在玩家个人资料中添加“成就集完成”徽章；即使后续向该集合添加新成就，原有完成状态也会保留。

游戏更新后，开发者可新增成就集容纳追加内容的成就，既方便回归玩家查看新可解锁内容，也保留了玩家此前的完成状态。

成就集分类

成就集分为两种类型：

本体游戏成就集 ：包含所有玩家可正常获取的成就，进度和徽章在成就页面以蓝色显示。

DLC 成就集：仅可在购买额外 DLC 内容后解锁的成就，可单独分组追踪；在获取 DLC 前，相关成就不计入游戏总进度，获取后进度和徽章以紫色显示。玩家可直接在新成就页面预览游戏所有 DLC 的追加成就。

季节性成就归档

官方还新增了成就归档功能，开发者可将单个成就或整个成就集归档，适合限时季节性、节日活动成就：已解锁该成就的玩家仍可在个人资料中查看，未解锁的玩家个人资料不会显示归档成就，也不会影响该游戏或成就集的完成进度。官方表示，当成就无法再被解锁时，就应当将其归档。

全新成就页面

配合成就集功能，Steam 更新了成就页面，可从网页端游戏列表和 Steam 客户端库中访问，新页面提供总体进度、每个成就集进度和单个成就详情：

全局统计（每个成就的完成率）改为页面内可切换显示，无需跳转单独页面。

搜索功能新增筛选器，可按特定成就集、已锁定 / 已解锁成就筛选。

支持玩家与最多 3 位好友对比游戏进度，包括稀有成就、已完成成就集、DLC 成就集进度；统计总数基于玩家实际可获取的成就计算，因此不同玩家之间可能存在差异，更加准确。

其他更新

重构了部分成就展示区域，可在个人资料最近游玩板块、游戏列表、库等位置查看已完成的成就集。

“完美游戏”标签更名为“已完成”，可同时展示已通关游戏和成就集全部完成的游戏。

成就集全部完成的游戏，除已通关游戏外，还可添加到“完成主义者展示”中。

家庭共享游玩的游戏现在会显示在游戏列表中，通过家庭共享游玩游戏的好友也支持进度对比。

商店和库的游戏页面现在会显示该游戏是否支持成就集。

以下游戏已率先添加成就集支持：《Against the Storm》、《奇迹时代 4》、《美国卡车模拟》、《使命召唤：现代战争 4》、《王国风云 3》、《渔帆暗涌》、《欧洲卡车模拟 2》、《极限竞速：地平线 5》、《Flock Around》、《He is Coming》、《乐高蝙蝠侠：黑暗骑士传奇》、《求生之路 2》、《传送门 2》、《冲就完事模拟器》、《冲就完事模拟器 2》、《军团要塞 2》、《维多利亚 3》。

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