经典 JRPG《永恒传说》高清复刻版多平台发售，Steam 国区售价 138 元起

IT之家 10 月 16 日消息，万代南梦宫经典日系 JRPG《Tales of Eternia Remastered》（《永恒传说》高清复刻版）正式发售，由 TOSE CO., LTD. 开发，万代南梦宫娱乐发行，这也是该作首次推出官方简体中文版本。

该作现已登陆 PS5/PS4、Xbox Series X/S、任天堂 Switch / Switch 2 和 PC。

IT之家附游戏商品页：

本次《永恒传说》高清复刻版在 Steam 国区提供两个版本购买：

标准版售价 138 元

数字豪华版售价 248 元，包含游戏本体、战斗 BGM 包、数字美术书 & 原声带、成长促进道具套装

豪华版包含的数字美术书与原声带为独立应用程序，内容可能于日后另行发布。

永远和羁绊的 RPG，《永恒传说》以高清复刻姿态复出！世界毁灭的危机逼近，伊菲利亚与塞雷斯迪亚，赌上两世界命运的壮阔旅行，现在启程。主角里德和青梅竹马法拉居住在伊菲利亚边境村落拉修安，他们与来自另一个世界塞雷斯迪亚的少女梅露蒂相遇，得知两世界即将相撞的 " 大崩落 " 就近在咫尺。里德和伙伴们为了借助掌控万物现象的大晶灵力量阻止危机，展开了横跨两世界的壮大旅程。

游戏核心特色包括：

采用 主动型线性动作战斗系统（A-LMBS） ，支持多样法术招式持续连击，让战术迥异的伙伴联手行动，带来高速且高自由度的 2D 爽快战斗体验

复刻版新增多项便利功能，包括目的地图示显示、关闭遇敌、自动战斗高速模式等，同时保留切换回原版画面氛围的选项

首次官方支持简体中文界面与字幕，不支持中文配音

根据商店页信息，本作配置需求如下：

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 系统，Intel Core i3-8100 或 AMD Ryzen 3 3100 处理器，4 GB RAM 内存，Nvidia GeForce GTX 650Ti [1 GB] / AMD Radeon HD 7770 [2 GB] / Intel Arc A310 [4 GB] 显卡，DIRECTX 版本 12，需要 8 GB 可用存储空间，可在低画质、1080p/60fps 下运行。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 系统，Intel Core i3-8100 或 AMD Ryzen 3 3100 处理器，4 GB RAM 内存，Nvidia GeForce GTX 650Ti [1 GB] / AMD Radeon HD 7770 [2 GB] / Intel Arc A310 [4 GB] 显卡，DIRECTX 版本 12，需要 8 GB 可用存储空间，可在高画质、1080p/60fps 下运行，使用 DirectX 12 API 需要 Windows 10 1809 以上版本及 4GB 以上 VRAM。

作为《传说》系列 30 周年企划作品，《永恒传说》高清复刻版是对经典原作的高清复刻而非完全重制，目前媒体平均评分为 75 分，属于系列粉丝向情怀作品。

游戏图赏：

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