科技巨头的“一大痛点”终结：使用半个多世纪的闰秒将被取消

IT之家 10 月 16 日消息，当地时间 10 月 15 日，国际计量局在法国凡尔赛召开会议，多数成员国投票支持一项《关于确保“协调世界时”（UTC）连续性所需的技术措施》的决议，这意味着使用了半个多世纪的闰秒将被取消。

根据决议，取消闰秒的举措将于 2027 年 5 月 20 日（IT之家注：世界计量日）生效。此前，在国际计量局 2022 年举行的会议上，成员国投票通过一项决议，呼吁制定不晚于 2035 年逐步取消闰秒的计划。

自 1972 年引入以来，全球已累计增加过 27 次闰秒，其目的是调和由超高精度原子钟计量的协调世界时 (UTC) 与依据地球不规则自转测定的天文时 (Astronomical Time)。通常情况下，这一多出的秒数会在 6 月或 12 月的最后时刻予以插入。

尽管这一微调在日常生活中微不可察，但对现代科技领域而言，却屡屡引发严重的系统故障。2012 年的闰秒调整曾导致 Reddit 与 LinkedIn 相继崩溃；2016 年，Cloudflare 也因此遭遇了短时间的服务中断。包括 Meta、谷歌和亚马逊在内的科技巨头长期以来一直在推动废除该机制，甚至直斥其为“一大核心痛点”。

在新方案下，UTC 与天文时之间的累计偏差将被允许扩大至最多一小时，届时才会通过引入闰时进行校准。相关专家表示，出现这样的差异可能需要 3000 多年。