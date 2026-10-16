“中子号”火箭首飞再推迟，火箭实验室股价应声大跌

IT之家 10 月 16 日消息，美国商业航天公司火箭实验室（Rocket Lab）10 月 14 日宣布，推迟新一代可复用中型运载火箭“中子号”（Neutron）的首飞时间，由原定的 2026 年第四季度推迟至 2027 年。

延期原因方面，火箭实验室首席执行官彼得 · 贝克（Peter Beck）表示，此次推迟主要源于火箭一级推进剂贮箱前部封头的制造问题。该部件为碳纤维复合材料结构，用于容纳推进剂，是火箭结构安全与飞行准备的关键环节。工程师在检测时发现了微小的空气孔隙或分层间隙，若强行发射可能引发严重的结构失效。

这一消息打破了此前计划于 2026 年底首飞的预期，引发资本市场剧烈震荡。在延期消息公布前，火箭实验室股价已下跌约 7.9%；盘后再度走低。在消息发布后次日，股价一度下跌超过 14%，收盘下跌 6.6%，报 55.25 美元（IT之家注：现汇率约合 370.3 元人民币）。

今年以来，该股累计下跌约 25%，较 5 月创下的 52 周高点 151 美元（现汇率约合 1,012 元人民币）回落约 65%。多家华尔街机构随后下调目标价，其中 KeyBanc 将其目标价由 135 美元（现汇率约合 904.9 元人民币）降至 100 美元（现汇率约合 670.3 元人民币），Clear Street 由 129 美元（现汇率约合 864.7 元人民币）降至 105 美元（现汇率约合 703.8 元人民币）。IT之家附上相关截图如下：