Galaxy Z Fold8 折叠手机“缺芯”拖累出货：三星拟引入格芯代工打破联电独供格局

IT之家 10 月 16 日消息，据韩国媒体 ZDNet 昨日（10 月 15 日）报道，为了降低对单一供应商的依赖，三星正考虑为 Galaxy 手机的 OLED 显示驱动芯片（DDI）引入第二家代工合作伙伴，美国晶圆代工厂格芯（GlobalFoundries）成为主要评估对象。

IT之家注：显示驱动芯片（Display Driver IC，简称 DDI）把处理器送来的图像数据，转换成屏幕每个像素能理解的电压、电流和时序信号，从而决定画面亮什么、暗什么、显示什么颜色，因此可视为手机屏幕的“交通指挥系统”。

在 OLED 手机中，DDI 尤其关键。OLED 像素自发光，DDI 需要精确控制每个像素的电流和灰度，以实现高对比度、广色域、高刷新率，同时尽量降低功耗。三星的移动 DDI 还支持可变刷新率，例如在 1Hz 至 144Hz 之间动态调整，以在流畅滚动、游戏和静态画面之间平衡体验与续航。

报道指出，由于 Galaxy Z Fold8 市场需求超出预期，三星此前联系联华电子（UMC，下文简称联电）要求追加生产 DDI，但联电的 22 纳米 DDI 产线已满负荷运转，无法承接紧急订单。这直接导致三星不得不削减 Z Fold8 部分零部件的 9 月生产计划，并顺延至 10 月，拖累了出货节奏与营收表现。

为此三星考虑打破 Galaxy OLED 手机 DDI 由联电独家代工的格局，避免再度出现类似生产瓶颈，消息称三星正在考察格芯位于新加坡和德国的 22 纳米、28 纳米生产设施。

若合作落地，格芯代工的 DDI 芯片最快可能在 2027 年底进入 Galaxy 手机供应链，并率先用于搭载 OLED 屏幕的中低端 Galaxy A 系列机型。三星目前尚未正式公布相关供应安排，格芯能否获得订单仍取决于产能、良率、成本及认证测试等因素。