索尼最贵 Walkman 登场：NW-WM1ZM3 发布，99.99% 镀金无氧铜机身

IT之家 10 月 16 日消息，索尼昨日（10 月 15 日）发布公告，宣布更新其高端 Walkman 数字音乐播放器产品线，推出 Signature 系列旗舰 NW-WM1ZM3、NW-WM1AM3，以及定位稍低的 NW-ZX900。

售价方面，NW-WM1ZM3 建议零售价为 5,899 美元（IT之家注：现汇率约合 39,541 元人民币），是索尼目前在售、官方定价最高的 Walkman 数字音乐播放器。

NW-WM1AM3 为 2,999.99 美元（现汇率约合 20,109 元人民币），NW-ZX900 为 1,899.99 美元（现汇率约合 12,736 元人民币）。三款产品现已在美国索尼官网、B&H、Crutchfield 等渠道开放预订，但官方尚未公布具体发货时间。

NW-WM1ZM3 旗舰采用 99.99% 纯度的镀金无氧铜（OFC）机身，并整体镀金处理，连机身螺丝也经过低电阻镀金工艺，索尼称此举可提供更稳定的接地连接，从而带来更有力的低频、更开阔的声场以及顺滑延展的高频。

NW-WM1AM3 与 NW-ZX900 则采用铝合金主机身搭配镀金 OFC 后机身的方案，兼顾机身刚性、轻量化与音质。WM1 系列还将原本单个大容量固态高分子电容升级为双电容，并配合手工焊接 OFC 线材，以提供更纯净、更稳定的供电。

软件与音频处理方面，三款机型均搭载 S-Master HX 数字放大技术和 DSD 重制引擎。后者可将 PCM 音频重采样为 11.2MHz DSD 超高频音频流，以获得更接近模拟音源的表现；本次升级后，无论是本地下载还是 Wi-Fi 流媒体播放，均可启用该功能。S-Master HX 还新增“前瞻噪声整形器”，据称能更快速、清晰地处理瞬态信号。

续航与屏幕也有提升。NW-WM1ZM3 和 NW-WM1AM3 配备 5.5 英寸屏幕，MP3 播放续航最高约 35 小时，流媒体播放最高约 31 小时；NW-ZX900 采用 5 英寸屏幕，MP3 播放续航最高约 40 小时，流媒体播放最高约 35 小时。