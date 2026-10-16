可穿戴“无人机哨兵”问世：单兵最远 6 公里发现空中威胁

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 newatlas 昨日（10 月 15 日）发布博文，报道称丹麦国防企业 MyDefence 近日推出可穿戴无人机探测设备 Wingman Edge，可以让前线士兵具备对小型无人机的早期预警能力。

该设备通过被动接收无人机的控制、通信、Wi‑Fi 及视频回传等无线电信号进行探测，最远可在约 6 公里（3.73 英里）外识别潜在威胁。

图源：MyDefence

IT之家援引博文介绍，与只依赖既有“威胁特征库”的传统探测方式不同，Wingman Edge 结合基于特征的射频识别与设备端 AI 频谱分析。它可连续扫描 200 MHz 至 6 GHz 频段，识别无人机信号、遥控器、通信链路、Wi-Fi、模拟视频传输，以及尚未录入数据库的未知射频活动。

该系统采用被动式设计，本身不发射射频能量，因而可降低佩戴者因电磁信号暴露而被定位的风险。当探测到可疑信号后，设备可在约 10 秒内通过声音、灯光、振动或显示屏向士兵发出警报；具体探测距离和响应时间仍受射频环境与视距条件影响。

MyDefence 表示，Wingman Edge 重量不足 1 公斤，比上一代产品轻 17%，并可与战术网络、其他士兵、车辆及指挥控制系统共享探测结果，从而把单兵获得的局部信息汇入更完整的战场态势图。该设备还兼容 ATAK 等战术应用，便于队伍协同。

MyDefence 首席执行官 Dan D. S. Hermansen 表示，无人机威胁持续演变，不会等待特征数据库更新；Wingman Edge 的目标，是让士兵更清楚地掌握周边电磁频谱中的异常活动。