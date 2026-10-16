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零刻 ME Pro 龙芯 2K3000 处理器版两盘位 NAS 迷你主机开售，1815 元起

2026/10/16 11:02:41 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 16 日消息，零刻今日宣布，ME Pro（两盘位）龙芯版正式发售，搭载龙芯 2K3000 处理器，采用国产自研龙架构，自主可控，安全可信，售价 1815 元起

  • 0GB + 64GB（eMMC）：1815 元

  • 8GB DDR4 + 64GB（eMMC）：2380 元

  • 16GB DDR4 + 64GB（eMMC）：2735 元

龙芯 2K3000 是龙芯中科于 2025 年推出的通用 8 核 SoC，基于完全自主的“龙架构”和自研核心打造，不依赖任何国外技术授权，实现了全链路自主可控；其主频可达 2.2GHz，并集成了第二代自研 GPGPU（通用图形处理器）核心 LG200，支持 OpenGL 3.3、OpenCL 1.1，提供超 6 TOPS 的 AI 算力。

这款 NAS 内置 64GB eMMC 作为系统存储，最高可扩展至 68TB 总容量：

  • 2 个 M.2 插槽，SSD1 为 M.2 2280 PCIe 3.0 x1，最高支持 4TB，SSD2 为 M.2 2280 SATA SSD，最高支持 4TB

  • 2 个 3.5/2.5 英寸 SATA 机械硬盘插槽，单盘最高支持 30TB

IT之家附这款新品接口与参数如下：

  • USB-A（5Gbps）×2

  • LAN 2.5GbE ×2

  • 3.5mm 音频插孔 ×1

  • USB-A 2.0（480Mbps）×1

  • USB-C（5Gbps 数据 & 视频）×1

  • HDMI（4K 60Hz）×1

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关键词：零刻ME Pro龙芯 2K3000NAS迷你主机

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