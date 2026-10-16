3299 → 1982 元：石头洗地机 A30 Pro Steam 3.0 国补新低，32000Pa 吸力 + 蒸汽热水混洗

石头 A30 Pro Steam 3.0 洗地机 2026 年 8 月开售，该产品号称首次实现了 180℃ 活性蒸汽与 90℃ 高温热水的一键混洗，可在重度油污环境使用，首发价 3299 元。

京东 11.11 大促期间，活动价 2592 元；

下单领取 9 折优惠券；

国家补贴立减 349.92 元；

到手价为 1982.88 元：

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

该洗地机采用静士棕配色，整体视觉呈现简约内敛。机身结构经过针对性优化，支持 12.5cm 的超薄平躺模式，能够深入家具底部等盲区进行作业，且在平躺状态下不降低工作吸力。底部滚刷区域采用了双重鲨齿设计，可减少地面清洁过程中的毛发缠绕现象。

清洁规格上，设备搭载了蒸热双洗系统，支持蒸汽与热水的一键混洗功能。其工作时能够输出 180°C 的蒸汽与 90°C 的高温活水，可针对性处理餐厨地面油污。动力部分，机器内置涡轮风机，具备 32000Pa 的吸力以及 33N 的对地压强，能够直接吸除地板缝隙内的各类干湿垃圾。

续航与操控方面，设备配备了 1L 容量的清水箱，能够满足约 500m² 面积的清洁需求。机器的常规洗地续航时间达 100min，在蒸汽热水模式下的续航为 32min。机器内置 AI 智能全向助力系统，提升了推拉操控的便利性。设备支持清洁液智能投放功能，单次添加可满足约 30 天的使用，并支持通过 App 互联定制专属清洁方案。

后期维护方面，机器支持 180°C 蒸汽自清洁与 110°C 双模式高温烘干功能，用以保持滚刷干燥。污水箱内部配置了抗菌净味盾技术，支持长达 14 天的异味控制，用户也可根据需求选配次抛式集污袋。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】