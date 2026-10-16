全球首次，爱立信、Verizon 宣布完成室外 6G 通话测试

IT之家 10 月 16 日消息，美国电信运营商 Verizon 与爱立信宣布，双方在加利福尼亚州康科德市的一处 Verizon 商用网络站点，利用 7GHz 频段完成了全球首次 6G 预标准技术现场通话测试。

根据爱立信当地时间 15 日发布的新闻稿，爱立信的 6G 概念验证设备完成现场部署并通过验证，让 6G 技术走出实验室，进入真实环境接受测试。双方不仅能够评估室外网络性能，还可以研究无线信号穿过建筑物进入室内后的表现。

IT之家注：“预标准 6G 技术”指正式技术标准尚未确定、仍处于早期研发和测试阶段的 6G 技术。

此次测试使用的爱立信 6G 概念验证设备，位于 Verizon 位于康科德市的商用网络站点。基站设在机房内，用户终端则放置在一座长约 3.7m、宽约 2.4m 的移动小屋中，可支持室内外两种固定无线测试配置。小屋配备独立电源和备用电池，并使用不同的墙体和窗户材料，以比较不同条件下的室内信号覆盖效果。测试采用尚未正式标准化的 6G 协议栈，载波带宽为 400MHz。

此次测试并非只针对无线信号穿透建筑物的能力。双方确认完成了室外 6G 通话测试，同时还通过更全面的概念验证，研究 6G 信号从室外进入室内后的性能变化。测试内容包括网络覆盖、吞吐量、时延、稳定性和各项功能表现，并考虑了视距与非视距传播、植被和障碍物遮挡，以及信号穿过不同玻璃和建筑材料等实际情况。

双方强调，此次成果仍属于 6G 正式标准出台前的概念验证，并不意味着 6G 开始商用。双方将继续分析现场测试数据，把获得的经验用于后续技术研究、测试及网络部署规划。

未来，6G 有望提供更灵活的网络编程能力、更快的响应速度，以及感知使用环境的能力，为沉浸式通信、AI 原生服务、工业自动化和机器人应用创造更多可能。