消息称拼多多在上海又买了一栋楼，花了“12 个小目标”

IT之家 10 月 16 日消息，据财联社 10 月 15 日晚报道，多位业内人士证实，拼多多从铁狮门手中，收购了位于上海长宁区的晶耀虹桥一幢甲级办公楼。

一家知名房产机构高层透露，拼多多本次收购没有通过中介，而是直接与出让方进行的交易。“拼多多买的不是几个楼面，而是整栋楼。我们目前了解到的信息是，这笔交易是今年三季度成交的，金额约 12 亿元。”

财联社今年 7 月消息称，拼多多在上海浦东新区买了一栋楼 —— 位于陆家嘴的星展银行大厦。如果消息属实，这是拼多多今年第二次大手笔在上海买楼。

IT之家注意到，今年 6 月，中国电建建设运营的雄安 · 电建智汇城项目正式与拼多多集团完成签约，拼多多集团通过整体购置方式落位雄安 · 电建智汇城数字新消费电商产业园。

财报显示，拼多多 2026 财年上半年营业总收入 2185.87 亿元，同比增长 9.48%；归母净利润 397.29 亿元，同比下降 12.68%。

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