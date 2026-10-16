长城 27 款坦克 500 开启预订：可选 Hi4-T / Hi4-Z 混动或燃油版

IT之家 10 月 16 日消息，长城坦克 SUV 官方今日宣布，“全域科技豪华 SUV”27 款坦克 500 正式开启预订，3000 元订金抵 9000 元购车尾款。

新车延续现款主体外观设计，新增丹霞红车身配色；长宽高分别为 5078/1934/1905mm，轴距 2850mm；接近角 29°，离去角 24°，最小离地间隙 210mm。

智能驾驶辅助系统方面，新车搭载了 Coffee Pilot 4.0 智能辅助驾驶系统，配备了一颗 700TOPS 算力的 Thor-U 芯片和包括禾赛 192 线激光雷达在内的 27 个传感器。

内饰方面，新车采用环抱式座舱布局，配备内嵌式全液晶仪表，中控屏与副驾娱乐屏组成一体式联屏，此次副驾屏是新增配置。配置清单包含丹陛石副仪表板、22 扬声器音响系统（含主副驾头枕音响）、NAPPA 真皮材质、副驾后排小桌板。

动力方面，新车提供三种版本，IT之家汇总如下：