专为《微软模拟飞行》打造：Echo XPC 手柄海外开订，179.99 美元、11 月发售

IT之家 10 月 16 日消息，据外媒 NotebookCheck 今天（16 日）午间报道，Honeycomb 的飞行模拟手柄 Echo Aviation Controller XPC 现已在美国开放免费预约，售价 179.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,206 元人民币），将于 11 月 20 日正式开售，随后陆续登陆其他市场。

该手柄兼容 XBOX 和 PC，配备隧道磁阻摇杆、霍尔效应方向舵拨片以及 4 个滑块，专为《微软模拟飞行》打造。

用户现可通过 Honeycomb 官网免费预约，暂时不能直接预购。此外，Honeycomb 欧洲商城也已上架 Echo XPC，标价 179.99 欧元（现汇率约合 1,352 元人民币）。

Echo XPC 获得了 XBOX 官方授权，也能在 PC 上使用，将 Alpha 飞行驾驶盘、Bravo 油门控制台和 Charlie 方向舵踏板的主要功能整合进一款手柄之中。

其采用 16 位隧道磁阻摇杆控制飞机俯仰和横滚，手柄背面的方向舵拨片仍采用霍尔效应传感器，两个拨片通过机械结构联动，并支持自动回中。

Echo XPC 还配备 4 个带定位挡位的滑块，可用于控制油门、襟翼和减速板。用户可以更换滑块帽，适配通用航空飞机或民航客机的操纵布局。

其他操纵部件包括带防滑纹理的配平滚轮、调整视角的帽形开关，以及分别控制襟翼、起落架和驻机刹车的独立拨杆。手柄支持 USB 有线和无线连接，可通过 USB-C 充电，官方标称续航最长 15 小时。