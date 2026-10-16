机械革命全镁轻薄本无界 Max 上架：14" 约 1.0kg、16" 约 1.25kg

IT之家 10 月 16 日消息，机械革命 (Mechrevo) 现已在电商平台上架无界 14 Max / 无界 16 Max 两款笔记本电脑，10 月 23 日 00:00 开售。

无界 Max 新品基于英特尔酷睿 Ultra 200V "Lunar Lake" 处理器，采用全镁合金机身，薄至 14.9mm。14" 型号集成 72hr 电池，轻约 1.0kg；16" 型号集成 80hr 电池，轻约 1.25kg。

▲ 无界 14 Max

两款机型均采用双热管双风扇散热系统，配备双高音双低音 4 扬声器阵列，支持 Wi-Fi 6 无线网络，具备 2 个雷电 4、3 个 USB-A、1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 3.5mm 音频插孔，电源键集成指纹识别模块。

▲ 无界 16 Max

无界 14 Max 搭载 2880×1800 120Hz 500nits 高色域雾面屏幕；拥有三档背光 1.5mm 键程键盘，配备 5.7" 玻璃触控板。

无界 16 Max 搭载 2560×1600 120Hz 400nits 高色域雾面屏幕；拥有包含等高方向键与数字小键盘的背光键盘，配备 6" 玻璃触控板。

机械革命无界 Max 系列机型统一集成 16GB LPDDR5X-8533 内存，配备 1TB SSD 存储，各款式标价如下：

14"，Ultra 5 处理器 226V：5,799 元；

16"，Ultra 5 处理器 226V：5,999 元；

16"，Ultra 7 处理器 256V：6,499 元。

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