10 年授权未能跻身主流：诺基亚品牌手机操盘手 HMD 曝收缩全球战线

IT之家 10 月 16 日消息，消息源 @smashx_60 于 10 月 14 日在 X 平台发布推文，爆料称 HMD Global 正酝酿战略收缩，逐步退出部分市场，并全面减产硬件产品线。

消息称在本次战略调整后，HMD 将会聚焦特定区域市场，资源重心向利润空间更高的企业与工业（Enterprise / Industrial）垂直领域倾斜。这意味着，在竞争白热化的消费级全球手机舞台上，我们后续可能很难再看到 HMD 全球旗舰新品发布。IT之家附上相关截图如下：

自 2016 年从微软手中接过诺基亚手机品牌长达 10 年的独占授权以来，HMD 曾凭借复刻诺基亚 3310 等情怀神机引发轰动。然而，在苹果与三星等巨头产品热销等的残酷现实下，诺基亚品牌智能手机在消费市场始终未能跻身主流。

双方最初于 2016 年签下了为期 10 年的全球独家授权协议。但在 2023 年 8 月的补充协议中，双方明确将智能手机与平板的排他性授权截止日锁定在 2026 年 3 月。HMD 已不再生产新款诺基亚智能手机，全面转向自有品牌“HMD”。

由于诺基亚品牌的功能机（如 3310、105 等复刻版）在印度、中东及非洲等新兴市场依然极具号召力和庞大的市场份额，双方在原有 2026 年到期的基础上，消息称签署了续约协议，将功能机授权延长了约 3 年至 2029 年。