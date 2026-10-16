谷歌布林重磅发声：AI 正开始“自己造自己”

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 Business Insider 昨日（10 月 15 日）发布博文，报道称谷歌联合创始人谢尔盖 · 布林（Sergey Brin）表示，Gemini 模型正迈向“自我改进”的关键时刻。

在围绕着新模型 Gemini 4 Argon 举行的圆桌讨论中，布林表示 AI 已经开始参与打造自己的下一代模型，谷歌此前推出的 Flash 系列模型已经显示出这一趋势，公司正“开始踏上 RSI 的跑步机”。

IT之家注：RSI 全称为 Recursive Self-Improvement，直译为“递归自我改进”，即 AI 帮助构建更强的 AI，进而形成加速迭代的“飞轮效应”。

谷歌在 Argon 的安全报告中披露，AI 研发流程的部分环节已实现自动化：AI 智能体现在可承担大部分生产代码编写和漏洞修复工作，但代码变更在提交前仍须经过人工审核。

这一判断并非谷歌独有。Anthropic 与 OpenAI 也曾表示，AI 可能正接近 RSI 阶段。Gladstone AI 本周发布的报告称，受访的多数来自 Anthropic、OpenAI 和 DeepMind 等机构的研究人员认为，RSI 可能在未来 3 至 12 个月内开始。

不过，RSI 也引发安全担忧。此前有 AI 研究者警告，如果缺乏足够防护机制，人类可能逐渐失去对快速自我改进技术的控制。

谷歌联合创始人谢尔盖 · 布林（Sergey Brin），图源：WikiMedia