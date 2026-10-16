经典武侠电影《笑傲江湖 2：东方不败》4K 修复版内地首度公映，定档 10 月 30 日

IT之家 10 月 16 日消息，经典武侠电影《笑傲江湖 2：东方不败》4K 修复版首度内地公映，今日官宣定档 10 月 30 日，并发布定档海报。

《笑傲江湖 2：东方不败》由程小东执导，徐克监制，金庸原著，李连杰、林青霞、关之琳、李嘉欣、李子雄、袁洁莹领衔主演。

IT之家附剧情简介：

令狐冲（李连杰饰）在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊（李嘉欣饰）等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败（林青霞饰），但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。

在同任盈盈（关之琳饰）、蓝凤凰（袁洁莹饰）会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。

另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……