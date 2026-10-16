比亚迪腾势海外首个闪充运营网络在印尼落成：5 分钟充好，9 分钟充饱

IT之家 10 月 16 日消息，10 月 14 日，比亚迪腾势汽车在印度尼西亚正式发布第二代刀片电池及闪充技术，并宣布腾势 Z9GT 与腾势 D9 正式上市，海外首个闪充运营网络落成。依托两项颠覆性技术创新，真正做到“5 分钟充好，9 分钟充饱”。

据介绍，比亚迪闪充配备储能系统，采用全球首创的 T 形悬挂式设计，配合“零重力”充电枪与即插即充功能，进一步提升充电操作的便利性。在基础设施建设方面，比亚迪将率先在印度尼西亚 10 家腾势经销商门店部署闪充桩，向全社会公众开放体验，年底逐步向更广泛的公共充电桩网络拓展，加快完善当地闪充服务网络。

IT之家查询获悉，8 月 28 日，比亚迪第 10000 座闪充站暨深圳龙华闪充旗舰站正式落成，创下三项中国车企之最：国内自建充电站数量最多、建成万座充电站最快、国内充电站覆盖地域最广。比亚迪将于 2026 年底完成全国 2 万座闪充站的建设目标。不仅如此，比亚迪稳步推进闪充全球布局，将在海外建设 6000 座闪充站。

截至 2026 年 10 月 7 日，比亚迪闪充累计建成 12165 座闪充站，闪充高速站 2111 座，覆盖全国 341 座城市。