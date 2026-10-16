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小米推出米家口袋照片打印机 Pro 礼盒装：专属浅紫新配色，799 元

2026/10/16 15:42:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 16 日消息，小米官方今日宣布推出米家口袋照片打印机 Pro 礼盒装，定价为 799 元，相比此前已上市产品最大的区别在于其应用了全新的礼盒专属浅紫色。

据小米介绍，这款产品采用专业热升华打印技术，分辨率达到 313dpi，拥有 1670 万色宽广色域和 256 级灰阶呈现，能够清晰细腻还原照片原本色彩；打印过程中自动完成一体化覆膜，可有效阻隔日常水汽侵扰，让照片不易老化褪色。

浅紫色机身展示

另外，礼盒附赠磁吸收纳相框，一物多用，可作为桌面摆台，也可作为磁吸冰箱贴，将美好回忆贴在冰箱上；同时相框还可收纳照片，最多可容纳 20 张照片，收纳展示一步到位。

磁吸收纳相框功能介绍

礼盒还自带收纳包，采用左右分区设计，可将打印机与耗材分开收纳，方便出游随身携带。

自带收纳包介绍

其他方面，该机支持蓝牙 5.2 连接，手机即连即打，还支持多人分享连接，最多支持 3 人同时使用。产品玩法丰富，支持 AR 视频照片，可让静态照片承载视频或音频内容，亲友扫码即可观看，还支持自定义边框水印、提供多款滤镜和拼贴模板，满足个性化创作需求。

AR视频照片玩法介绍

IT之家附详细参数如下：

产品外观尺寸

打印性能参数

耗材规格参数

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关键词：小米米家口袋照片打印机照片打印机礼盒装

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