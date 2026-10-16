百度萝卜快跑下周将在香港开放公众试乘，邀超千人体验自动驾驶汽车

IT之家 10 月 16 日消息，据香港《南华早报》报道，百度下周将在香港首次开展大规模自动驾驶汽车公众试乘活动，预计超过 1000 名市民参与。

试乘活动由百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”负责，将于 10 月 21 日至 11 月 3 日在东涌举行，邀请超过 1000 名居民体验自动驾驶汽车。

百度智能驾驶事业群组项目及商务拓展高级经理黄文晞表示，此次活动是香港自动驾驶行业的一个“里程碑”。“我们希望通过公众试乘，向东涌居民及广大香港市民展示百度自动驾驶技术的最新成果，以及我们在安全方面执行的高标准。我们也希望收集实际使用反馈，推动自动驾驶技术在香港普及，为百度自动驾驶车队融入香港公共交通体系、实现常态化运营打下坚实基础。”

▲ 图源萝卜快跑

百度还计划通过问卷收集参与者的意见，用于改进自动驾驶技术。据IT之家了解，试乘路线全长 5.1 公里，车程约 15 分钟，从逸东邨一号停车场出发，以香港东涌世茂喜来登酒店为终点，沿途不设中途停靠点。

每辆车最多可搭载两名乘客，乘客须身高超过 1.35 米或年满 8 岁，副驾驶座位不安排乘客。由于车辆未配备无障碍设施，行动不便的乘客需格外留意。

每辆车都会配备一名安全员，平均拥有 10 年驾驶经验，并接受至少 100 小时的自动驾驶培训，负责处理突发情况。遇到紧急情况时，安全员可以将车辆停靠路边，确认安全后组织乘客撤离。百度也会通过控制中心远程监控车辆。

香港运输署于 2024 年向百度发放自动驾驶车辆先导牌照。此后，百度的测试范围逐步从机场岛扩展至北大屿山、九龙东和港岛南区。

今年 7 月，运输署进一步批准百度在机场岛开展车内不配备安全员的无人驾驶测试。

8 月，百度还与港铁公司、香港机场管理局合作，测试了连接香港西九龙站与机场快线九龙站的接驳服务。

迄今，百度自动驾驶汽车在香港安全行驶超过 28 万公里。