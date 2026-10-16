飞傲预热新一代圈铁 Hi-Fi 耳机 FX25：单侧采用 1 圈 2 铁 4 静电“七单元”设计，10 月 19 日上市，4999 元

IT之家 10 月 16 日消息，飞傲宣布旗下入耳式圈铁静混合单元 Hi-Fi 耳机 FX25 将于 10 月 19 日上市，该产品是 FX15 的升级换代型号，定价为 4999 元。

该耳机单侧采用 1 圈 2 铁 4 静电共七颗单元，其中一颗 10mm 锂镁合金振膜动圈负责低频；两颗楼氏定制动铁分别承担中频与高频衔接；四颗丹麦声扬静电单元负责高频与极高频，高频延伸可达 50kHz，呈现静电单元特有的细腻泛音。相比前代 FX15（1 圈 1 铁 4 静电），多增加了一颗中频动铁，官方称核心目的是补齐中频密度，调音向流行人声倾斜。

官方强调，该耳机首次搭载飞傲自研的 RLC 二阶带阻滤波电路，精准滤除单元与腔体谐波共振带来的高频谐振尖峰，使高频过渡自然平滑不刺耳。腔体采用高端碳纤维材料，兼顾高刚性与轻量化，单只重量约 7g，避免了树脂腔体易开裂和金属腔体偏重的问题。同时沿用 S.Turbo 专利涡轮声学结构和精密谐振后腔设计，优化中频人声的通透度与层次感。

其他方面，该耳机采用 0.78mm 2pin 可换线设计，标配液氮冷冻 6N 单晶铜镀银线，提供 3.5mm 单端、4.4mm 平衡及 USB-C DAC 三种可换插头。阻抗 20Ω@1kHz，灵敏度 106dB / mW@1kHz，频响范围 10Hz-40kHz。

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