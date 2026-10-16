鸿蒙智行尚界 Z9 纯电动 SUV 申报：可选单 / 双电机、5 座 / 6 座

IT之家 10 月 16 日消息，工信部今日发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，尚界 Z9 纯电动 SUV 完成申报。

尚界 Z9 定位纯电动运动型乘用车，由上海汽车集团股份有限公司申报，车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5139 mm / 2005 mm / 1776 mm，轴距 3086 mm，额定载客含驾驶员为 5 人（双电机版可选 6 座版本）。

IT之家注意到，新车提供两种动力版本：

单电机版本 CSA6516BBEV1 整备质量 2595 kg，总质量 3042 kg，搭载由华为数字能源技术有限公司提供的型号为 QT67TZ220D06 驱动电机， 额定功率 102.5 kW，峰值功率 280 kW ，最高车速 200 km/h；采用三元锂离子电池，储能装置单体由江苏时代新能源科技有限公司生产，总成由上汽时代动力系统（上海）有限公司生产。

双电机版本 CSA6516BBEV2 整备质量达到 2715 / 2794 kg，总质量 3162 / 3268 kg，搭载前 175 kW（上海汽车变速器有限公司 TZ180XS0953）、后 280 kW（华为数字能源技术有限公司 QT67TZ220D06）双驱动电机，系统总功率 455 kW，最高车速提升至 210 km/h，同时可选 5 / 6 座两种座椅布局。

配置方面，新车可选装前照灯、前保下饰条、前 logo、翼子板摄像头饰板、侧面防擦条饰条、窗框饰条、银色行李架、外后视镜底座、尾部字牌、后保下饰条、后 logo、扰流板、电动侧踏、轮辋，同时可选装 ETC 车载装置，标配汽车事件数据记录系统（EDR），轮胎提供 255/50R21/285/45R21 与 255/55R20/275/50R20 两种规格可选。

以下为汽车参数详情：

▲ 单电机版

▲ 双电机版