一汽-大众 ID.AURA L5 纯电轿车申报，可选激光雷达

IT之家 10 月 16 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，一汽-大众 ID.AURA L5 纯电动轿车完成申报。

一汽-大众 ID.AURA L5 定位纯电动紧凑型轿车，基于大众 CMP 纯电平台开发，本次共有四款不同配置车型完成申报，均为纯电动版本，车身长度 4883 mm，轴距达到 2820 mm，额定载客 5 人，最高车速 175 km/h，配备直接式胎压监测系统，搭载汽车事件数据记录系统 (EDR)，可选装 ETC 车载装置。

IT之家注意到，新车整体采用轿跑风格的溜背轮廓与短悬长轴比例，前脸配备标志性的 U 型贯穿式灯带与 3D 发光颗粒。车身侧面采用了无框车门、半隐藏式门把手，提供白、灰、银、紫、金、蓝共 6 款车漆配色。尺寸方面，新车长宽高分别为 4883/1881/1506mm，轴距为 2820mm，官方公布的整车空间得房率为 84.4%。

车尾部分除了配备 3D 立体尾灯外，最主要的变化在于采用了大角度电动掀背式尾门。该尾门开启角度超过 70 度，横向开口宽度超过 1000 毫米，主要用于解决传统三厢家轿尾门开口受限、不易取放大件物品的问题。

智能化配置上，新车车顶位置配备了激光雷达硬件，未来部分高配车型预计将支持高阶辅助驾驶功能。目前官方尚未公开新车的内饰座舱、续航里程等信息。

申报信息显示，四款车型均可选装激光雷达、翼子板摄像头，同时支持选装全景天幕、鲨鱼鳍天线、不同规格车轮。所有车型均配备磷酸铁锂蓄电池，驱动电机峰值功率均为 155 kW，额定功率 63 kW，ABS 系统型号为 IPB2.0，由博世汽车部件（苏州）有限公司生产。

具体来看，四款车型在整备质量、轮胎规格等方面存在差异：

FV70012BABBEV：整备质量 1795 kg，总质量 2240 kg，轮胎规格为 225/45 R19，轮距前轮 1624 mm /后轮 1636 mm，提供两种电池配置方案，分别来自时代一汽 / 时代上汽、合肥国轩高科，电机也对应两种不同型号。

FV70012AABEV：整备质量 1699 kg，总质量 2140 kg，轮胎规格为 225/55 R17、225/50 R18，轮距前轮 1616 mm /后轮 1628 mm，同样提供两种电池配置方案。

FV70012BAABEV：整备质量 1793 kg，总质量 2240 kg，轮胎规格为 225/55 R17、225/50 R18，轮距前轮 1616 mm /后轮 1628 mm，提供两种电池配置方案。

FV70012BACBEV：整备质量 1795 kg，总质量 2240 kg，轮胎规格为 225/45 R19，轮距前轮 1624 mm /后轮 1636 mm，仅提供时代一汽 / 时代上汽电池配置方案。

以下为汽车参数详情：

▲ FV70012BABBEV 版

▲ FV70012AABEV 版

▲ FV70012BAABEV 版

▲ FV70012BACBEV 版