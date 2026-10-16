北京现代伊兰特新车引进：全新设计外观，1.5L 汽油动力

IT之家 10 月 16 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，全新北京现代伊兰特完成申报。

本次申报共有两款版本，均为汽油动力车型，外观采用了全新的棱角化设计，整体风格更具未来感，贯穿式日行灯搭配硬朗的线条，辨识度大幅提升。

IT之家注意到，两款车型基础参数一致，车身长宽高均为 4765 / 1855 / 1425 mm，轴距 2750 mm，额定载客 5 人，搭载型号为 G4FL 的 1.5L 自然吸气发动机，功率 84.5 kW，最高车速 191 km/h，满足国六排放标准，配备防抱死制动系统与汽车事件数据记录系统（EDR）。

BH7150CDAS 版本整备质量为 1333 kg，轮胎规格为 205/60R16，前轮距 1629 mm，后轮距 1639 mm。

BH7151CDAS 版本整备质量为 1360 / 1392 kg，轮胎规格为 215/50R17，前轮距 1623 mm，后轮距 1633 mm。

两款车型均支持丰富的选装，包括多轮毂式样、ETC 车载装置、前风挡带摄像头、外后视镜带摄像头、前侧雷达、前保险杠摄像头、多前保险杠式样、前风挡隔音玻璃、后侧雷达、多车门把手式样、多后保险杠式样、双色车顶、多前大灯 & 前转向灯式样、普通天窗、多后组合灯式样、多侧边梁式样。

以下为汽车参数详情：

▲ BH7150CDAS 版

▲ BH7151CDAS 版

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