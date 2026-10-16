国内“皮卡车”进城限制继续放开，四川成都发布征求意见稿

IT之家 10 月 16 日消息，四川省成都市公安局交通管理局今日发布关于征求《关于调整成都市轻型多用途货车（皮卡车）交通管理措施的通告（征求意见稿）》意见的通知，为进一步优化成都市营商环境，便利轻型多用途货车（皮卡车）通行，满足群众与企业生活生产需要，根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，决定对轻型多用途货车交通管理措施进行调整。

IT之家附具体通告如下：

一、机动车行驶证“车辆类型”登记为“轻型多用途货车”的车辆在本市行政区域内不受货车禁、限行措施管控。

二、轻型多用途货车须遵守以下规定：

（一） 按照小型、微型载客汽车“尾号限行”交通管理措施 ，对轻型多用途货车实施机动车号牌（含临时号牌）最后一位阿拉伯数字“尾号限行”交通管理措施。

（二）按照高污染小、微型载客汽车交通管控措施对高污染轻型多用途货车施行禁、限行管控措施。

（三）按照重污染天气预警期间小型、微型客车限行交通管理措施，在重污染天气预警期间对轻型多用途货车实施相关尾号限行规定。

三、以下车辆不受上述第二条规定限制：

（一） 悬挂新能源汽车号牌的车辆 。

（二）军车、警车、消防车、救护车、工程救险车和中国邮政专用车。

（三）悬挂使领馆号牌车辆及经批准临时入境外籍车辆。

（四）法律法规规定的其他不受行驶线路、行驶方向限制的车辆。

四、本通告实施前本市有关轻型多用途货车（皮卡车）交通管理措施的规定与本通告不一致的，以本通告为准。违反本通告规定的，由公安机关交通管理部门依据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规予以处罚。

五、本通告自 2026 年 x 月 x 日起施行，有效期 5 年。

征求意见稿起草说明称，《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》及《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》要求“对‘皮卡车’进城实施精细化管理，研究进一步放宽‘皮卡车’进城限制”；公安部《关于进一步便利货车在城市道路通行的通知》要求：取消“皮卡车”进城限制。

国务院《扎实稳住经济一揽子政策措施》要求“积极推动加快取消‘皮卡车’进城限制，赋予‘皮卡车’与小型载客汽车同等通行权。个别超大城市因特殊原因暂时不能取消‘皮卡车’进城限制的，要积极创造条件尽量放宽通行区域和时段”。

截至 2026 年 8 月底，成都市汽车保有量为 765.311 万辆，绕城高速以内（含南区）日均汽车出行量约为 230 万辆。根据当前燃油、燃气“皮卡车”保有量 2.9325 万辆折算，放开“皮卡车”城区通行后，绕城高速以内（含南区）日均汽车出行量将增加约 8,813 辆，交通影响总体可控。

此前，河北、云南、重庆、武汉、西安、济南、长沙、哈尔滨、郑州、大连等省、市已放开“皮卡车”通行限制，从实施效果看，“皮卡车”相比普通货车，“皮卡车”车身灵活，兼顾了日常通勤和载货，一车两用，降低了购车和养车成本。

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