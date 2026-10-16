小米 YU7 GT 新增赛道专业套装申报参数：高性能制动片 + 倍耐力高性能轮胎，专为极限驾驶打造

IT之家 10 月 16 日消息，工信部公布了小米 YU7 GT 相关申报参数变更，新增了赛道套装的相关配置，轮胎规格变为了前 265 后 325，前后轮眉均得到加宽。

IT之家汇总如下：

官网资料显示，小米 YU7 GT 赛道套装包含高性能减振套装、ENDLESS MA45B 高性能制动片、21 英寸锻造轮毂及配套的倍耐力 P ZERO 第五代高性能轮胎 + 同规格半热熔轮胎等，专为赛道极限驾驶打造。

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小米 YU7 GT 曾于 2026 年 2 月出现在工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 404 批）申报名单中，采用全车身黑化设计，极速可达 300 km/h。

2026 年 5 月 21 日，小米举行人车家全生态新品发布会，正式推出小米 YU7 GT，定价 38.99 万元起。该车搭载前后双电机四驱系统，综合最大功率 1003 马力，0-100km/h 加速最快 2.92 秒，最高时速 300km/h，配备 101.7kWh 三元锂电池，CLTC 续航 705 公里，并采用 897V 高压快充平台。

选配赛道专业套装的小米 YU7 GT 曾在纽博格林北环赛道以 7 分 22 秒 755 的成绩刷新 SUV 品类圈速纪录。

小米汽车官方已宣布，赛道专业套装（YU7 GT with Track Package）将在 2026 年内开放预售，目前暂未公布具体时间与售价。目前市售版小米 YU7 GT 的轮胎宽度规格为前 265mm / 后 295mm，赛道专业套装升级后的后轮胎宽预计可达 325mm。

按照相关法规，已交付车辆的轮胎规格与车身宽度均经过工信部备案认证，在交付后即不可更改，因此该赛道专业套装可能仅面向新购车用户提供，是否支持已交付车主进行升级，官方尚未作出说明。