特斯拉 Roadster 跑车会飞，何小鹏评价“非常酷”、蔚来李斌直言“这个我们真没有”

IT之家 10 月 16 日消息，在今天（16 日）上午的特斯拉第二代 Roadster 跑车发布会上，特斯拉演示了新车短时间“飞行”能力，引发全网热议。马斯克宣布，第二代 Roadster 将于 2028 年开始生产。

对此，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏评价称：非常酷的另外一种形态飞行汽车。能否落地还要看飞行安全，飞行参数（例如续航）等具体指标。但是所有人都无法绕开飞行认证（TC 等），在全球这都是需要一个长期工作，真心期盼这个方面的速度可以加快。

蔚来创始人、董事长、CEO 李斌评价称：太厉害了！这个我们真没有。为特斯拉点赞。

据IT之家此前报道，小鹏汽车目前也在持续投入飞行汽车研发，目标在今年实现首款飞行汽车量产，推动低空出行从概念加速走向现实。

目前，小鹏已形成两大飞行产品体系：「陆地航母」聚焦个人低空飞行体验，全新 eVTOL「A868」则面向多人、长航程的高效出行需求，覆盖不同距离与场景下的低空出行方式。

截至目前，小鹏飞行汽车已收获超过 7000 个订单，成为全球订单数量最高的飞行汽车公司。为推动飞行汽车规模化落地，小鹏已建成全球首个规划年产能 1 万台、建筑面积达 12 万平方米的飞行汽车工厂，率先迈入规模化量产阶段。