奇瑞艾瑞泽 7 新车申报：提供燃油、插混两种动力版本

IT之家 10 月 16 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，奇瑞艾瑞泽 7 C-DM 插混版、艾瑞泽 7 燃油版完成申报。

本次申报的艾瑞泽 7 C-DM 为插电式混合动力轿车，车身尺寸为长 4739 mm，宽 1850 mm，高 1498 mm，轴距 2770 mm，前轮距 1590 mm，后轮距 1590 mm，额定载客 5 人。

动力方面，该车搭载 SQRH4G15 型号发动机，排量 1499 ml，发动机功率 82 kW，最大净功率为 71 kW，油耗申报值为 0.69 L/100km，最高车速 180 km/h。储能装置为磷酸铁锂蓄电池，单体由安徽得壹能源科技有限公司生产，总成由芜湖奇达动力电池系统有限公司生产，支持外接充电。整备质量 1598 kg，总质量 2048 kg。

配置方面，该车配备防抱死制动系统，ABS 系统型号为 207EBS，由上海利氪科技有限公司生产，可选装 ETC 车载装置，并且配备汽车事件数据记录系统 (EDR)。

IT之家注意到，该车支持丰富选装，包括天窗、终身质保标、外门把手样式、前风挡玻璃黑边、轮辋造型、红色卡钳、哑光黑车窗装饰条、哑光黑角窗、黑色鲨鱼鳍、倒车影像后摄像头、头枕，也可不装多功能前视摄像头、前摄像头、外后视镜摄像头。

本次申报的艾瑞泽 7 燃油版车型，车身尺寸为长 4739 mm，宽 1850 mm，高 1491 mm，轴距同样为 2770 mm，前轮距 1590 mm，后轮距 1590 mm，额定载客 5 人。

动力方面，该车搭载 SQRG4T15 型号发动机，排量 1499 ml，发动机功率 115 kW，最大净功率 105 kW，油耗申报值为 6.20 L/100km，最高车速 180 km/h。整备质量 1350 kg，总质量 1800 kg。

配置方面，该车配备防抱死制动系统，ABS 系统型号为 207ESC，由博世汽车部件（苏州）有限公司生产，同样可选装 ETC 车载装置，配备汽车事件数据记录系统 (EDR)，选装内容与插混版基本一致。

以下为汽车参数详情：

▲ 插混版

▲ 燃油版