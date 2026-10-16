Withings 调整健康数据第三方 App 同步政策：10 月 13 日后新用户需订阅会员，每年收费 100 美元

IT之家 10 月 16 日消息，据外媒 engadget 报道，智能健康设备厂商 Withings 近日因调整数据同步政策引发用户不满。

Withings 主要以高端智能健康设备闻名，产品涵盖智能体脂秤、健康监测设备等。该公司近期推出的 Body Scan 2 智能体脂秤售价为 599 美元（IT之家注：现汇率约合 4,022 元人民币），中端型号的售价也达到 280 美元（现汇率约合 1,877 元人民币）。在硬件产品定价较高的情况下，还要求健康数据同步付费，从而引发了用户对公司批判和质疑。

根据 Withings 支持论坛上的帖子，10 月 13 日之后注册的新用户，若想自动将健康数据同步至 Apple Health 等第三方应用，就必须订阅 Withings+ 会员，年费为 100 美元（现汇率约合 670.3 元人民币），而现有用户目前不受这一调整影响。

IT之家注意到，对于不愿付费的新用户，Withings 仍允许其获取数据，但不再提供自动同步功能。用户需要在每次希望获取最新数据时，手动导出健康记录，再将文件上传至其他平台。这意味着，原本可以在后台自动完成的数据同步流程将变得相当繁琐。