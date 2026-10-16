美国众议员提出《玩家权利法案》：玩家购买数字游戏应获得“真正所有权”

IT之家 10 月 16 日消息，据外媒 Techspot 报道，玩家购买数字游戏究竟是否真正拥有游戏的问题，终于进入美国联邦层面的立法讨论。近期美国众议员里奇 · 托雷斯提出《Power to the Players Act》（玩家权利法案），计划要求游戏厂商保障玩家对已购游戏的所有权，并在关闭在线服务器前提供离线游玩模式。不过，该提案目前仍处于早期阶段，具体实施细节及最终能否通过仍存在诸多不确定性。

根据托雷斯公布的方案，该法案将要求美国联邦贸易委员会（FTC）制定相关规则，确保消费者购买电子游戏后获得的是实际所有权，而非厂商可以随时撤销的使用许可，对于依赖在线服务器运行的游戏，厂商还必须在关闭服务器前提供离线模式。

托雷斯表示，相应法案“旨在恢复游戏卡带和光盘时代的传统消费权益”，其援引即将停止销售和关闭服务器的《NBA 2K25》为例。这款游戏标准版上市价格为 70 美元（IT之家注：现汇率约合 469.2 元人民币），全明星版售价为 100 美元（现汇率约合 670.3 元人民币），曾是 2024 年美国最畅销游戏之一。不过本作将于 10 月 30 日从数字商店下架，并于 12 月 31 日关闭在线服务器，服务器关闭后，玩家购买游戏时所期待的部分在线模式也将随之无法使用。因此，托雷斯认为“如果一家公司只需拔掉插头就能收回一款游戏，那么这就不是购买，而是伪装成销售的租赁”。

事实上，美国加利福尼亚州此前曾有一项类似提案《Protect Our Games Act》，相应提案曾试图要求游戏厂商在关闭服务器前至少提前 60 天通知玩家，并提供“离线模式、支持社区自建服务器或全额退款”等补救措施。不过，该法案在州参议院委员会审议时未能获得足够支持，最终以少于通过门槛 3 票的结果受阻。

与加州方案主要关注游戏停服后的补救措施不同，托雷斯提出的《玩家权利法案》试图直接挑战数字游戏的许可模式。更值得注意的是，提案明确提及游戏转让权，这可能为数字游戏二手交易市场打开空间。目前，主流数字游戏平台普遍不允许玩家像转售实体光盘那样转售数字游戏，而美国法院此前通常认为，以许可形式提供的软件不适用允许转售已购商品的“首次销售原则”。

不过，这项提案距离成为法律仍有很长的路要走。它目前尚未正式提交美国国会，同时绝大多数法案最终都无法进入全体议员表决阶段。此外，游戏发行商此前已经投入资源，反对范围更窄的相关立法，因此该提案未来可能面临来自行业的更大阻力。