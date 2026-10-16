15999 元起，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 开启预购

IT之家 10 月 16 日消息，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 将于今晚 8 点开启预购，国行定价 15999 元起，IT之家整理价格如下：

256GB 版：15999 元

512GB 版：17999 元

1TB 版：21499 元

2TB 版：26499 元

该机提供星光白和夜空双色可选，提供 IP68 认证，屏幕方面采用四边一致的窄边框设计。手机内外屏拥有统一显示比例，手机内外屏均支持 Apple Pencil（今年晚些时候），其中内屏规格为 7.6 英寸 1878 x 2670 分辨率 120Hz（采用屏下摄像头），外屏规格为 5.4 英寸 1398 x 2034 分辨率 120Hz，两块屏幕均支持全天候显示，以及最高 3000 尼特的户外峰值亮度。

该机机身边框由航空级钛金属打造，使用侧边指纹，铰链机构采用定制的可变扭矩设计，拥有超 100 个部件，展开状态下厚度 5.2mm，是迄今为止最薄的 iPhone。机身顶部和底部均提供扬声器，具有较佳的音频效果。

该机搭载 A20 Pro 处理器，拥有大尺寸 VC 均热板，号称相对 iPhone 17 Pro 持续性能提升 35%。手机全球版本均采用 eSIM 设计，匹配 C2 基带芯片，相比 C1X 速度提升 50%，能耗降低 15%，在软硬件加持下，手机充满一次电续航至高 24 小时，使用外屏播放视频提供至高 44 小时续航，手机充电 5 分钟可在外屏上观看 5 小时视频。

该机前置 12Mp 自拍摄像头，背面搭载 48Mp 主摄及 48Mp 融合式超广角，支持拍摄 4K 杜比视界 HDR 视频，提供全新“智能拍摄”功能，不需要用户动手按快门即可自动拍摄。

软件方面，该机充分利用大屏空间，主屏幕上的程序坞采用竖向布局，控制项放在了方便拇指操作的位置。手机支持同时操作两个应用，支持半折叠使用，可秒变日历、闹钟、桌面音箱。

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