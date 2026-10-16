为期 4 年，京津冀等 5 个城市群将开展氢能综合应用试点工作

IT之家 10 月 16 日消息，工业和信息化部、财政部、国家发展改革委今日发布关于同意京津冀等 5 个城市群开展氢能综合应用试点工作的通知，原则同意京津冀、大湾区、东北（含蒙东）— 长三角、新疆 — 成渝地区双城经济圈、黄河几字弯 — 中原等 5 个城市群试点工作方案，开展氢能综合应用试点工作，试点为期 4 年。三部门将对试点工作进行跟踪指导，并予以考核评价，评价结果作为中央财政对试点城市群安排奖励资金的依据。

《通知》要求，单位要按照上报的氢能综合应用试点工作方案，加强统筹协调，加快组织实施，积极出台支持政策，严格落实地方奖励资金，尽快形成实际工作量。参与试点工作的各城市要严格按照《通知》要求和城市群试点工作方案中明确的职责任务，各司其职，高效协同，共同完成好各项试点工作，每个试点年度结束后及时编制自评报告，按程序报送至三部门。要抓紧推进氢能技术装备攻关、工业领域氢能项目、燃料电池汽车推广、加氢站建设等 4 张清单落实落地，形成氢能产业发展可复制、可推广的经验。要立足建立完整产业链供应链，畅通国内大循环，防止和克服地方保护主义；合理布局建设重点项目，突出城市群特色和联动，防止“小而全”、一哄而上、低水平重复建设；建立健全安全管理制度，明确具体责任部门，并严格落实到位；做好绩效管理，及时评估试点工作的经济、社会和生态效益。

要确保按规定将中央财政奖励资金及时拨付到位，发挥奖励资金效益，切实降低用氢成本，并有效传导至终端产品消纳环节。对进展不及预期以及地方奖励资金未及时拨付到位的城市群，三部门将按照《通知》要求，视情况采取扣减或暂停中央财政奖励资金等措施。奖励资金由地方统筹用于支持氢能综合应用，不得用于平衡预算、偿还政府债务或清理拖欠企业账款等其他用途。试点工作中如有相关问题和建议，请及时向三部门反映。

IT之家注意到，截至 2025 年底，我国可再生能源制氢项目累计建成产能超 25 万吨 / 年，较上年实现翻番式增长。新疆库车、宁夏宁东、内蒙古赤峰、吉林大安和松原等项目建成投运，氢能生产 — 储运 — 应用产业流程逐步贯通；一批重大技术装备取得新突破，为氢能产业发展奠定坚实基础。

“十五五”期间，国家能源局将与国家发展改革委等有关部门通力协作，强化产业规划引领，加大政策支持力度，加强核心技术攻关，推进氢能试点，健全标准认证体系，深化国际交流合作，大力培育氢能未来产业，为加快建设新型能源体系、建设能源强国做出积极贡献。