京东集团：坚决维护员工合法权益并向有关部门举报，坚决反对某些平台操纵舆论

IT之家 10 月 16 日消息，“京东发言人”今晚发布声明，就近期一起员工被起诉事件表明立场。IT之家附原文如下：

京东集团已关注到，近日我司员工在个人社交平台就大促节点在某竞对平台出现的异常舆论事件表达了相关看法，该竞对平台宣布对该员工提起多轮诉讼。 京东集团坚决维护员工的合法权益，法务部将支持员工提起反诉，并向有关部门发起举报。 在此，我们郑重声明： 京东集团坚决保障消费者正当权益与知情权，坚决反对某些平台操纵舆论。 相信事实与法律能够对此作出公正判断。 京东集团 2026 年 10 月 16 日

结合此前报道，此次事件的核心人物是京东采销经理左琦。

据观察者网 10 月 16 日报道，今年 618 大促前夕，左琦在朋友圈发布言论称，“不少商家和媒体都收到了某巨无霸流量平台公开指责京东的要求，只要这么干，就可以获得一次平台流量支持”，并配有一张带有今日头条链接的截图。相关内容随后被大量自媒体账号转发。

抖音电商方面向时代财经确认，该案已由北京市海淀区人民法院以名誉权纠纷立案，并指出相关言论传播后，平台遭遇有组织的水军攻击，相关内容存在发布时间集中、文本同质化严重、IP 地址集中等特征。

针对京东集团的声明，抖音电商于 10 月 16 日下午通过“抖音黑板报”账号发布情况说明。抖音方面表示，左琦被起诉后再次在朋友圈发布谣言，已对其最新谣言内容完成法律存证，并将依法追加起诉。

抖音电商在说明中称，左琦所指文章系权威媒体基于“618”期间某商家与京东之间消费券争议的原创报道，多家媒体均有报道；所谓“没有评论”“被人为推上热榜”等说法不实，经核实该话题上榜时已有多家媒体参与讨论，置顶新闻下的实际评论数超过 100 条，相关新闻的打开率、互动量等指标均符合优质内容特点，属于自然上榜。

左琦本人则在 10 月 16 日通过朋友圈回应。左琦称每逢 618、双十一等大促节点，商家和媒体便会收到针对京东的“爆料稿”，并质疑今日头条上阅读量仅约 1000、没有评论的稿件登上平台热榜，认为榜单存在人为干预。

京东集团在今晚的声明中表示，将坚决维护员工的合法权益，法务部将支持员工提起反诉，并向有关部门发起举报。声明同时强调，京东集团坚决保障消费者正当权益与知情权，坚决反对某些平台操纵舆论，相信事实与法律能够对此作出公正判断。