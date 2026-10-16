中国秦朝背景《刺客信条：命运》早期实机视频曝光：腾讯天美工作室群主导，起步阶段即被取消

IT之家 10 月 16 日消息，多年前曾有爆料称，育碧与腾讯旗下天美工作室群曾合作开发一款以中国古代为背景的《刺客信条》系列新作《刺客信条：命运》，但该项目目前已被取消。

昨日，游戏媒体 MP1st 根据参与开发人员的作品集披露了早期玩法视频和截图，展示了潜行刺杀、信仰之跃，以及一款类似天机伞的旋转武器。

这款作品原计划面向 PC 和主机平台，故事设定在公元前 206 年的秦朝。曝光素材大多来自 2025 年 2 月制作的原型，尚未达到完整游戏的开发阶段。

曝光视频展示了一段任务流程：一名女性刺客需要进入一座遭历史人物项羽及其军队围困的宫殿，寻找一件神秘物品。片段还短暂展示了与项羽交战的首领战早期版本。这款游戏保留了《刺客信条》系列常见的潜行暗杀、跑酷和信仰之跃等玩法。

其中一段画面展示了主角使用类似伞的旋转式武器。由于该项目当时仍处于原型阶段，游戏界面大多使用了占位素材，但我们仍可看到水墨风格的技能图标、生命值显示，以及带有阴阳图案的装饰条。其他动画则展示了一名男性角色通过跑酷动作接近并击倒敌人。MP1st 推测，游戏可能允许玩家选择角色性别，但目前没有官方信息证实这一点。

值得一提的是，《刺客信条：命运》与另一款《刺客信条：侠隐》（Assassin's Creed Jade）是两个不同项目。育碧于 2022 年公布《刺客信条：侠隐》，该作同样是与腾讯旗下 Level Infinite 合作，同样以中国古代为背景，故事设定在公元前 215 年。育碧在 2026 年 3 月发布的系列动态中确认，《刺客信条：侠隐》仍在开发中，但尚未公布具体发售日期。

据 MP1st 报道，天美工作室在 2025 年初进行组织架构调整，将工作室划分为四个团队负责不同项目。《刺客信条：命运》随即被取消。报道还提及天美曾开发的其他项目，包括代号 Athena、以希腊神话为背景的第三人称动作游戏，以及由《刺客信条：英灵殿》主导者负责的赛博朋克风格开放世界项目“ Invictus”，但后者随着天美蒙特利尔分部关闭而终止开发。