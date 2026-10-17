马斯克要让 AI 帮企业“砍价”：成本效益有望提升 5% 以上

IT之家 10 月 17 日消息，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）今天（10 月 17 日）在 X 平台发布推文，表示其团队正投入大量资源，开发面向商业场景的专用议价机器人“Hagglebot”，希望借此提升企业成本效率。

IT之家注：“专用议价机器人”就是为企业谈价格、争取更好交易条件而设计的 AI 软件，并非实体机器人。这里可以把它想象成一个“数字采购谈判员”：企业给它设定预算、可接受价格和交易条件，它再围绕这些目标协助议价。

他预计，该产品有望将企业成本效率提高 5% 甚至更多；若将这一幅度放到全球 GDP 规模上测算，每年节省的成本最高可达 6 万亿美元（现汇率约合 40.22 万亿元人民币）。

此次表态源于他回复一名用户介绍 Grok Bots 的帖子。该用户声称，Haggle Bot 在投入使用的第一周，就为团队节省了超过 10 万美元（现汇率约合 67 万元人民币）。

定位方面，Hagglebot 瞄准的是企业商业议价需求，而非普通聊天功能。不过，目前公开信息仍十分有限：马斯克尚未说明它将如何开展议价、能够处理哪些交易，也未公布上线时间、收费标准或开放使用范围。