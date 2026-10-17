英监管机构拟认定微软商业软件“垄断地位”，或干预旗下产品捆绑销售

IT之家 10 月 17 日消息，据路透社 16 日报道，英国竞争与市场管理局拟认定微软在商业软件市场具有“战略市场地位”，此举可能使监管机构有权干预微软将 Excel、Teams 及 AI 助手 Copilot 等产品捆绑销售的做法。

今年 5 月，英国竞争与市场管理局开始调查微软在商业软件市场的地位是否妨碍竞争。

据悉，微软的商业软件在英国每月约有 2000 万用户。

监管机构当天指出，微软在 PC 操作系统以及办公、安全、服务器和数据库管理软件市场均占据强势地位，客户转用其他供应商的产品时面临诸多障碍，进一步巩固了微软的市场优势。

微软发言人不认同这一结论：“我们的所有产品，包括 Copilot，都采用开放设计，能够与其他服务互通，客户可以同时使用微软产品和竞争对手的服务。”

英国竞争与市场管理局接下来将调查客户能否自由选择 AI 工具，以及其他厂商能否与 Copilot 展开竞争。

据IT之家了解，监管机构还将审查微软将安全软件与其他产品捆绑销售的做法是否限制客户选择，以及软件授权方式如何影响客户选择云服务。

英国竞争与市场管理局 CEO 莎拉 · 卡德尔说，从小型企业到重要公共服务机构，英国各地的工作场所都离不开商业软件和云服务。“企业和机构应该能够选择最适合自己的产品，需要时可以更换供应商，也可以同时使用不同供应商的服务。我们希望确保企业能够自由决定如何将微软产品与其他产品搭配使用。”

英国竞争与市场管理局将就这项提议征求各方意见，并在 2027 年 2 月前作出最终决定。

如果提议获得通过，微软将成为第三家受到英国数字市场新监管制度约束的企业。此前，谷歌因网络搜索业务被认定具有战略市场地位；2025 年 10 月，谷歌和苹果的移动平台也获得同样认定。

监管机构还指出，微软和亚马逊云科技（AWS）仍需进一步消除客户更换云服务商、同时使用多家云服务商时面临的障碍。

两家公司采取了一些措施来增加客户的选择，这其中包括推动各自的数据中心与竞争对手互联，以及免除客户更换云服务商时的数据传输费用。对此，监管机构认为，仍有改进余地。

英国竞争与市场管理局将继续与两家公司合作，同时评估是否需要对云服务行业启动正式调查。

微软发言人称：“我们欢迎英国竞争与市场管理局承认，微软在云服务市场的地位不足以成为依据数字市场竞争制度认定其具有战略市场地位的理由。”

AWS 同样对监管机构公布的最新进展表示欢迎：“2026 年，我们持续投资开发 AI、多云服务和开放标准方面的新功能，让客户在构建和运营系统时拥有更大的自主权。”