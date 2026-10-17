昔年“彩电一哥”谢幕：康佳确定退市，连续 4 年累亏约 203 亿元

IT之家 10 月 17 日消息，*ST 康佳 A (000016.SZ) 昨日（10 月 16 日）发布公告，称深交所《关于康佳集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2026〕1,390 号），深交所决定终止公司股票上市。

深交所决定终止康佳集团人民币普通股（A 股）ST 康佳 A 及境内上市外资股（B 股）*ST 康佳 B 的上市，证券代码分别为 000,016、200,016。

根据公告，本次终止上市源于公司以股东会决议方式主动申请终止股票上市。2026 年 9 月 14 日，康佳集团召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过相关议案；公司随后于 9 月 23 日向深交所提交申请材料，深交所于 9 月 28 日受理。

深交所依据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》第 9.7.1 条第一款第一项、第 9.7.9 条第二款及上市审核委员会审议意见，作出终止上市决定。由于属于上市公司主动终止上市，按照规则第 9.7.11 条，公司股票不进入退市整理期。

公告显示，ST 康佳 A、ST 康佳 B 将自深交所公告终止上市决定之日起 5 个交易日内摘牌。终止上市后，公司股份将转入全国中小企业股份转让系统依托原证券公司代办股份转让系统设立的“两网公司及退市公司”板块挂牌转让；公司已聘请江海证券担任代办机构。

康佳集团曾被称为“彩电第一股”，近年经营承压。公开报道显示，公司连续四年累计亏损约 203 亿元，并出现资不抵债情况。此次主动退市意味着其将告别深交所主板，后续股东需关注退市板块的股份流动性、转让安排及公司经营与重整进展。IT之家附上相关公告如下：