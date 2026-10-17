微软收录“米开朗基罗”字体：超 500 个字符、4 种样式，能装进你的 Word 文档

IT之家 10 月 17 日消息，微软于 10 月 8 日发布博文，Microsoft 365 字体库已收录 Michelangelus，该字体以文艺复兴大师米开朗基罗手迹为灵感设计，将其书写中的结构、节奏和美学转化为清晰、可日常使用的字体。

IT之家援引博文介绍，为纪念罗马圣彼得大教堂祝圣 400 周年，负责维护该教堂的圣彼得工厂与意大利设计机构 studiogusto 合作，将米开朗基罗的手写字迹转化为现代数字字体“Michelangelus”。

米开朗基罗 · 博那罗蒂（Michelangelo Buonarroti，1475—1564）是意大利文艺复兴盛期最具代表性的艺术家之一，集雕塑家、画家、建筑师和诗人于一身。他的作品以宏伟的体量、精准的人体解剖、强烈的情感张力和宗教精神性著称，深刻影响了西方艺术史。

Microsoft 365 字体库目前已收录 Michelangelus，用户可在微软官网下载，用于数字内容、印刷品及教堂内部标识等。

设计团队深入梵蒂冈档案馆，研究米开朗基罗的原始手稿，提取其笔迹中的几何结构、留白方式与书写节奏。小写斜体字母主要取自米开朗基罗的亲笔手迹；正体与大写字母则参考了他雕刻在《圣殇》上的署名，以及圣彼得大教堂内的部分铭文。

由于未发现米开朗基罗留下的数字手写样本，数字字形由字母形态推演而成，例如数字“1”基于字母“I”。整套字体包含常规、斜体、粗体和粗斜体四种样式，每种样式均超过 500 个字符。

以上图源：微软博客

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