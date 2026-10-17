《英雄联盟》经典模式将于 2027 年 1 月结束本轮上线，未来计划以活动模式形式回归

IT之家 10 月 17 日消息，英雄联盟官方宣布，将在第 3 主题季第 2 幕对经典模式进行一些调整。

官方表示，经典模式将在整个第 3 主题季期间继续开放，并于 2027 年 1 月结束本轮上线。之后，经典模式将暂时下线。目标是在未来让它以活动模式的形式回归，并加入相应调整和新增内容。

据悉，英雄联盟官方将为经典模式收官后无法使用的经典模式专属内容进行下线处理。此外，第 2 幕经典模式战斗通行证将于 26.21 版本推出，且仅包含免费奖励路线。从 26.21 版本开始，经典模式商城将仅保留英雄、符文和符文页。

IT之家获悉，英雄联盟仍将为玩家带来全新的“老”英雄，包括已在 26.20 版本上线的艾瑞莉娅、卡尔玛、奎因、亚托克斯和凯特琳，以及将在 26.21 版本登场的莫德凯撒、约里克、赫卡里姆和卢锡安。

英雄联盟会持续在每个版本中推出新英雄，直到 26.23 版本结束。其中包括沃利贝尔、厄加特和乌迪尔，他们都在最近一次理事会投票中挤入了前三名。

▲ 截止目前经典模式部分已上线和即将上线的英雄

此外，针对大量玩家提到的“经典模式节奏较慢”的问题，英雄联盟将在 26.21 版本推出经典模式提速补丁，进一步优化玩家在经典模式的游戏体验，具体更新内容如下：

经济 全图被动金币收益：每分钟额外 +120 金币 (20 分钟累计多 2400 金币) 防御塔 外塔前期额外双抗 (0–10 分钟内从 120 递减至 0)：移除 兵线 小兵成长强度：伤害 1.5 倍 ⇒ 2 倍，其他属性保持 1.5 倍

刷兵间隔：固定 30 秒 ⇒ 第 1/10 分钟起分别为 30/25 秒

炮车出现频率：每 3 波 1 辆 / 每 2 波 1 辆 / 每波 1 辆，切换时间从第 1/15/25 分钟 ⇒ 第 1/10/15 分钟

小兵移速：325/345/365 (0/15/25 分钟)⇒ 350/375/400/425 ( 0/5/10/15 分钟)

纳什男爵增益：只强化炮车 ⇒ 强化所有小兵 野区 野怪金币与经验：第 10/15 分钟起提升至 1.2/1.5 倍

首次刷新的红 buff、蓝 buff：生命值 -200，攻击力 -20 家园卫士 生效时间：第 10 分钟起 ⇒ 开局即生效

移速加成：10%(有纳什男爵增益时 25%)⇒ 固定 25%

持续时间：20–40 秒 ⇒ 30–60 秒

相关阅读：