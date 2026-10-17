OpenAI 再挖马斯克墙角，聘请 xAI 前销售负责人承担网安业务销售工作

IT之家 10 月 17 日消息，据彭博社今天（17 日）早间报道，OpenAI 聘请了 SpaceX 旗下 xAI 的前销售负责人格雷厄姆 · 西曼斯，负责网络安全业务的销售工作。这是 OpenAI 近期从埃隆 · 马斯克旗下 AI 业务挖角的最新动作。

西曼斯自 2025 年 8 月起领导 xAI 销售团队，参与了该公司新一轮面向华尔街客户推广 Grok 聊天机器人的工作。他透露，自己将加入 OpenAI 的网络安全团队，成为 OpenAI 从 SpaceX 旗下 AI 业务招揽的又一名销售高管。

领英资料显示，西曼斯去年加入 xAI 前，曾在 MongoDB 任职约 8 年。

自 9 月以来，OpenAI 还先后聘请了 Cursor 前全球营收及销售业务总裁布赖恩 · 麦卡锡，以及前欧洲、中东和非洲地区高级副总裁伊斯梅尔 · 埃尔马斯，分别担任全球销售副总裁和欧洲、中东及非洲地区销售副总裁。SpaceX 于 8 月以 600 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,019.08 亿元人民币）收购了编程自动化初创公司 Cursor。此外，OpenAI 还招揽了 xAI 前基础设施工程负责人乌代 · 鲁达拉朱，以及前数据中心建设及基础设施高级经理布伦特 · 梅奥。两人分别负责 OpenAI 的基础设施与算力业务、数据中心建设与交付。

OpenAI 希望在潜在的上市前进一步扩大商业业务，新增提高企业客户带来的营收，以及开拓广告等收入来源。马斯克曾起诉自己参与创办的 OpenAI，指控 OpenAI 转向营利性经营模式背离了服务公众的使命，但最终败诉。他还创办了与 OpenAI 竞争的 AI 公司 xAI，随后将其并入 SpaceX。