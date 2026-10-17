精简车型≠大挥砍刀，大众将以“自然过渡”逐步实现产品阵容减半

IT之家 10 月 17 日消息，当地时间 14 日，据英媒 Autocar 报道，大众品牌 CEO 施文韬（Thomas Schäfer）表示，公司不会通过集中淘汰车型来精简产品阵容，而是让车型数量随着产品更新换代自然减少。

大众汽车集团目前正推进大规模重组，计划将旗下各品牌的车型及其版本数量削减约一半。

施文韬在巴黎车展上被问及重组计划对品牌的影响时回应称：“我们最初讨论精简车型，主要是考虑到欧洲计划从 2035 年起停止销售燃油车。到了 2035 年以后，Polo 和 ID. Polo、T-Cross 和 ID. Cross 自然不会再同时销售，车型数量也就随之减少。”

“我们梳理了大众品牌 2035 年的理想产品阵容，这其中又包括了小车、大车等各种类别。完成规划之后，又对斯柯达和 CUPRA 进行了同样的梳理，再统一协调了各品牌的产品规划，最终形成了一套规模缩减一半的 2035 年产品阵容。这并不是什么奇迹，只是产品更新换代的自然结果，同时也让我们能够把资源集中到盈利能力最强的车型上。”

加强品牌之间的合作也是大众集团重组战略的一部分，重点涉及大众、斯柯达和 CUPRA 三个品牌，均隶属于施文韬领导的“核心”品牌集群。

施文韬解释称，未来各品牌的车型规划将通过“协同项目组”统一协调，避免多个品牌同时争夺同一细分市场。

不同品牌仍然可以推出定位相近的车型，例如大众 ID. Polo、ID. Cross、CUPRA Raval 和斯柯达 Epiq 等同属于纯电小车。但这些车型的开发项目将统一协调，并指定一个品牌牵头。

IT之家从报道中获悉，大众即将推出的 ID. EVERY1 概念车量产版便采用了这种策略。作为一款城市小型车，其将基于缩小后的 ID. Polo 平台打造。施文韬称，考虑到这一细分市场规模有限，大众集团决定只由大众品牌推出该级别的车型。