努比亚 V90 Pro 手机渲染图曝光：1.08 亿像素主摄、存储翻倍至 512GB

IT之家 10 月 17 日消息，消息源 @_evanblass_ 于 10 月 15 日在 X 平台发布推文，分享了一组渲染图，展示了努比亚（nubia）V90 Pro 手机，外观方面延续 V80 Pro 设计，并带来更大存储、湿手触控等升级。

屏幕方面，努比亚 V90 Pro 预计采用 6.75 英寸挖孔屏，屏幕峰值亮度可达 1,000 尼特，并支持湿手触控。机身厚度为 7.7 毫米，与前代保持一致，主打轻薄手感。

影像方面，后置相机模组上印有“108MP”标识，表明该机将配备 1.08 亿像素主摄；模组虽呈现三个开孔，但目前尚不能确认是否搭载三颗独立传感器。机身还带有 Neo Vision 标识和 LED 闪光灯。

存储方面，V90 Pro 预计提供 512GB 版本，容量是 V80 Pro 的两倍。泄露图显示，该机具备防摔能力和 IP 级防尘防水，机身底部保留了 3.5mm 耳机孔和 USB-C 接口；侧面则有努比亚标志性的红色电源键，以及 SIM 卡槽下方的额外按键。

配色上，本次曝光的渲染图中，展示 V90 Pro 提供酒红色、黑色 / 深灰色和浅蓝色三种选择。IT之家附上相关图片如下：