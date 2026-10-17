颂拓推出 Suunto Race 3S 智能运动手表：3000nit 亮度、钛金属 + 蓝宝石，3999 元

IT之家 10 月 17 日消息，颂拓于 10 月 15 日发布 Suunto Race 3S 智能运动手表，新品现已开售，售价 3999 元。
Suunto Race 3S 表头重量 38g，整机含表带重量 56g；采用 5 级钛金属外壳搭配蓝宝石镜面，支持 50 米防水，搭配多孔亲肤硅胶表带；有暮光紫、岩雾灰、玄夜黑三种颜色可选。
这款新品配备 1.32 英寸 AMOLED 高清高亮触控屏，分辨率 466*466，峰值亮度可达 3000nit；高性能模式（双频多星定位）续航可达 38 小时，持久模式（单频多星定位）续航可达 45 小时，日常使用模式（每天运动 1 小时 + 全天心率监测）续航可达 10 天。
这款产品升级 4PD 6LED 心率传感器，配合玻璃后盖能减少运动晃动和汗水干扰；内置 64GB 存储空间，提供全球免费离线地图，满足户外越野导航需求；支持 100+ 种运动模式，覆盖跑步、越野、骑行、铁三、徒步、滑雪等多种运动场景，支持 300+ 第三方运动 App 数据同步。
IT之家附产品型号对比如下：
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