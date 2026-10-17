消息称瑞士奢表品牌泰格豪雅退出智能手表市场，相关产品已停产

IT之家 10 月 17 日消息，科技媒体 Android Headline 今天（10 月 17 日）发布博文，报道称瑞士奢侈腕表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）将退出智能手表市场，相关产品已于 2026 年夏季停止生产，剩余库存计划销售至 2027 年底，售完为止。

泰格豪雅（TAG Heuer）是源自 1860 年的瑞士奢侈腕表品牌，以运动腕表、计时码表和赛车文化著称，现隶属于 LVMH 集团。其总部位于瑞士拉绍德封，品牌名中的“TAG”来自“Techniques d'Avant Garde”（前卫技术）。

报道称目前的库存产品主要是 2025 年 10 月推出的 Connected Calibre E5，该系列新品问世约一年后，便传出品牌停止生产智能手表的消息，而且目前尚不清楚已售设备及后续库存产品还能获得多久的系统支持。

Connected Calibre E5 有 40 毫米和 45 毫米两种尺寸，覆盖钢壳、钛金属及 DLC 镀层钛金属等材质，并推出跑步、高尔夫、F1、New Balance、TaylorMade 等运动或联名版本。

该媒体认为该产品定价过高，相比主流科技品牌产品，其吸引力更多来自品牌辨识度、外观和表带品质，其 1,600 美元（IT之家注：现汇率约合 10,718 元人民币）的定价难以吸引主流消费群体。