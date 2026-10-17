中印尼共建雅万高铁开通运营三周年，累计发送旅客超 1800 万人次

IT之家 10 月 17 日消息，据央视新闻报道，今天是中印尼共建的雅万高铁开通运营满三年。三年来，雅万高铁累计开行动车组列车 58666 列，发送旅客超 1800 万人次，安全运行超 890 万公里，列车正点率达 99.4%。随着客流增长，日均开行列车由开通初期的 14 列增至高峰期的 62 列，单日最高发送旅客 26770 人次。

IT之家注：雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，线路全长 142.3 公里，最高运行时速 350 公里，始自雅加达市，途经勿加泗市、勿加泗县、卡拉旺县、普旺加达县、西万隆县、芝马墟市、万隆县，终至万隆市，设有哈利姆、卡拉旺、帕达拉朗、德卡鲁尔 4 座车站。

央视新闻表示，三年来，中印尼运营团队持续优化运输组织和客运服务，推出浮动票价、常旅客卡及车票改签等服务。截至目前，常旅客卡累计售出 47577 张。

雅万高铁还带动沿线旅游、餐饮、零售等产业发展。截至目前，沿线车站共有商户 117 家，其中中小微企业 29 家。雅万高铁开通以来，为印尼当地运输和服务国际旅客超 96 万人次，促进沿线旅游消费和区域经济发展。

在安全运营方面，中印尼运营团队结合印尼多雨、多地震等气候地质特点，运用安全风险监测系统和防灾设备，加强列车运行及相关设备监控，并与印尼有关部门开展应急联动演练，保障线路安全平稳运行。