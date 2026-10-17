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摩托罗拉 Moto G47 Power 手机曝光：6790mAh 额定电池，33W 充电

2026/10/17 14:49:27 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 17 日消息，科技媒体 xpertpick 昨日（10 月 16 日）发布博文，通过挖掘欧盟 EPREL 能效注册数据库，发现摩托罗拉 Moto G47 Power 手机踪迹，型号为 XT2625-15。

定位方面，作为摩托罗拉“Power”系列机型，G47 Power 的核心卖点就是续航。认证信息显示，该机将搭载额定容量 6790mAh 的电池，实际典型容量预计约为 7000mAh，大于标准版 Moto G47 的 5200mAh。

除超大电池外，认证页面还显示其支持 33W 有线快充，并具备 IP64 级防尘防水能力；信息同时暗示，该机可能获得长达五年的安全更新支持。

Moto G47 Power 此前曾在意大利零售平台 Epto 提前上架，显示其将提供 4GB+128GB 版本，售价约为 350 欧元（IT之家注：现汇率约合 2,633 元人民币）

参考标准版 Moto G47，其配备 6.67 英寸 120Hz IPS LCD 屏幕、天玑 6300 芯片、1.08 亿像素主摄与 200 万像素副摄，以及 800 万像素前置摄像头。G47 Power 很可能沿用相近的核心硬件，仅在电池、充电和耐用性方面进行强化。

标准版 Moto G47
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关键词：摩托罗拉手机

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